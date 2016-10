Muhe kaalusaade alustab uute põnevate osalistega uut hooaega. Kellel õnnestub personaaltreeneri Erik Orgu abiga korralikult kaalust alla võtta, kes aga muutub hoopis raskemaks?

Järgmisel kolmapäeval alustab TV3s oma uut hooaega "Kallis, sa oled kosunud", kus kogukad pered võtavad ette teekonna tervislikuma eluviisi suunas. Seekord pole eesmärgiks iga hinna eest võimalikult palju alla võtta, vaid suhtuda protsessi mõnuga.

Kuna üheskoos on eluviisi muutmine märksa hõlpsam kui ihuüksi, siis üksteist toetades asuvadki pered kaalu kaotama ja tervist parandama. Sel hooajal ei aeta taga äärmuslikku kaalukaotust, vaid sihiks on mõnusas tempos kulgev teekond uue ja tervisliku eluviisi poole. Siiski pühendub mõni osaleja eesmärgile täielikult ja kaotab kaalu nii hoogsalt, et senised tuttavad ei tunne teda tänaval enam äragi. On aga neidki, kellele see aasta mõjub ootamatult.