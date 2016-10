Mullu kevadel esiklapse ilmale toonud näitlejanna Keira Knightley valmistub tööle naasma, kuid toonitab, et tal on meeletult vedanud, sest tal on raha lapsehoidjat palgata.

“Mind šokeerib, et meie maal on lapsehooldus nii kallis,” ütleb koos muusikust abikaasa James Rightoniga poolteiseaastast tütart Edie’t kasvatav filmitäht hiljutises ajakirjaintervjuus. “Eks peakski olema, on imetore, kui inimene seda tööd valdab. See on kohutavalt raske. Aga naistel pole võimalust tööle tagasi minna, kui talle just väga-väga palju palka ei maksta. Olen sellest nüüd teravalt teadlik ja mõistan, kuidas mul on vedanud, et saan oma lapsele korralikku hoidjat lubada. Muidu peaksin oma karjäärist vähemalt neli aastat loovutama.”

Keira nõuab ka emaduspuhkusega võrdse isaduspuhkuse kehtestamist, vahendab Daily Mail. Praegune seisund on tema sõnul lausa arhailine: pole ime, et tööandjad eelistavad palgata mehi, kes üheksaks kuuks või kauemakski töölt ei kao. “Pere peab olema üksus. Mitte nii, et mees on kaks nädalat kodus ja läheb siis tööle tagasi ja ema peab meeleheitlikult mõtlema, mis edasi saab.”