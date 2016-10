Veinikondoom on uus vajalik vidin, mis peaks kõigil kodus igaks juhuks olemas olema.

Veinikondoomid? Ilmselt mõtleb enamik inimesi, et tegemist on millegi sarnasega nagu näiteks maasika- või šokolaadimaitselised kondoomid. Tegelikult ei tasu veinikondoome üldse seksiga seostada ning laste saamise eest need ei kaitse, kirjutab Metro. Kuigi rahakoti vahel võib need päriskondoomiga segamini ajada küll, sest pakendid on vägagi sarnased.

Tegemist on hoopis praktilise vidinaga veinipudelitele. Nimelt on veinikondoom hoopis veinipudeli sulgur, mida saab kasutada, siis kui veini jääb järgi või kardetakse, et mõni purjus sõber lahtise veinipudeli ümber lööb.