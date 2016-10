"Paljud pettunud naised on mulle öelnud, et mehe välimus on olnud seksikas, kuid voodi on ta olnud tõeline pettumus. Samuti on flirtimine olnud erutav, kuid voodielu...," kirjeldab seksiekspert Pam Spurr portaalis The Sun.

Ja need kuus märki on...

1. Ta keskendub sulle

Kas räägite telefonis, saadate sõnumeid või kohtute - ta pöörab sulle tähelepanu ja keskendub sulle.

2. Ta silmad kuuluvad vaid sulle

Kui saate kokku, kuid mehe silmad rändavad teiste naiste suunas...halb märk ka seksi suhtes!

Kui ta ei märka teisi, siis näitab see, et ta on sulle pühendunud -tõsine ja sügav kiindumus on tänuväärt ka voodis.

3. Vaata tema hoiakut

Sa otsid ju ometigi enesekindlat, tugevat, lõõgastunud ja usaldusväärset meest. Kui näed tema käitumises ja olekus seda kõike, siis kandub see tõenäoliselt üle ka voodisse.

Kui mees on närviline ja stressis - siis on ka seks pingeline.

4. Ta flirdib, aga see pole ainult seksi puudutav tögamine

On suur vahe, kas tegu on suurepärase ja seksika flirtimisega või räägib mees ainult seksist.

Normaalne mees tahab, et teil mõlemal oleks voodis hea. Mõni mees huvitub aga ainult kähkukast ja ise orgasmi kogemisest - rääkimata suhtest sinuga.

5. Ta tõesti kuulab sind

Kui inimene tõesti teist kuulab, siis näitab see, et ta hoolib. Ta vastab su jutule ja annab tagasisidet - ta mõistab sind.

See näitab, et ta tahab sind mõista ja teha õiged järeldused. Vii see mõistmine ka voodisse ja tulemuseks - mees teab, kuidas sind rahuldada.

6. Ta on kätega osav...

Kui ta oskab asju mesiterdada või määblit osavalt kokku panna - siis suudab ta ka oma käed sinu kehal tööle panna!