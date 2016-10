Need on:

Kui kodu on segamini võib see tekitada stressi ja teha inimese õnnetuks. Veebiportaal Pure Wow tõi välja mõned asjad, mis ilmselt paljudele ootamatult, võivad su meele kurvaks teha.

Arvad, et üle ajav prügiämber ja ringilendlevad tolmurullid on need, mis su õnnetuks teevad? Vale puha!

1. Kuhjad laste joonistustega - loomulikult on tore, kui lapsed sulle mõne oma joonistusega pildi kingivad, kuid parem on siiski need kokku korjata ja kuhugi ära panna. Kui igal pool on mõni paber mõne kritseldusega, siis see tekitab pigem stressi mitte aga suurt rõõmu.