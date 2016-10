85 aasta vanuses on surnud USA laululooja Curly Putman, kelle tuntuim hitt on “Green, Green Grass of Home” Tom Jonesi esituses.

1965. aastal valminud laulu on BBC Newsi teatel salvestanud ka kümned teised artistid.

Putmani sulest on pärit ka Tammy Wynette’i esikohahitt “D.I.V.O.R.C.E” ja Dolly Partoni esimene edetabelisingel “Dumb Blonde”. Kantrilaulja George Jones saavutas tohutu edu Putmani lauluga “He Stopped Loving Her Today”.