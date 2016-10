Tallinna linnavolikogu rahanduskomisjonis esmaspäeval toimunud teise lisaeelarve arutelul selgus, et linnavalitsus on otsustanud hakata pakkuma oma töötajatele laenutooteid ja selleks tehakse ühe miljoni euro suurune sissemakse krediidiasutuse tegevusloata Ühistupanka, ütles Tallinna linnavolikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Anto Liivat.



Tallinna linn tegi käesoleva aasta esimese lisaeelarvega Ühistupanga osakapitali viie miljoni euro suuruse sissemakse. Teise lisaeelarvega tehakse veel ühe miljoni euro suurune sissemakse laenutoodete, mida veel ei ole loodud, pakkumiseks, selgitas Liivat. „Eelnõu seletuskirjast on võimalik lugeda, kuidas nn „võtmed kätte“ lahendust hakatakse pakkuma vaid piiratud hulgale linna heaks töötavatele inimestele ehk keskerakondlaste lojaalsustasud on linnaeelarvest võtmas ühe suuremat ja suuremat osa,“ ütles ta.



Liivati sõnul on Ühistupanga osakapitali sissemaksete tegemiseks linnavalitsus asunud muutma ka linna sihtasutuste põhikirju eesmärgiga võimaldada neile liikmelisust Ühistupangas ning suurendada sellega Ühistupanga omakapitali. "SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid põhikirja muutmisega luuakse sihtasutusele võimalus astuda Ühistupanga liikmeks ning tasuda hoiustatud 1,62 miljoni euro arvelt teadmata summas sissemakse panga osakapitali," ütles Liivat.



Samuti hakkab sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid eelnõu seletuskirja kohaselt garanteerima linna asutuste töötajate "võtmed tagasi" laenutooteid. "See on äärmiselt ohtlik pretsedent ega ole kuidagi seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete ega linna sihtasutustele seatud eesmärkidega. Küünilisuse tipp oleks, kui järgmisena sunnitakse Ühistupangaga liituma ja linnaametnike eluasemelaene käendama näiteks SA Tallinna Lastehaigla," lisas Liivat.