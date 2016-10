Pakume laias valikus kvaliteetseid ja stiilseid puidust mänguasju, mida tavapoest ei leia!

Ägedad nukumajad, mööbel ja nukud – Erakordselt atraktiivsed Le Toy Van nukumajad on iga lastetoa uhkuseks. Tänu suurele detailsusele, äärmiselt laiale mööbli- ja aksessuaaride valikule, saad luua täpselt sellise komplekti, millest sinu laps unistab.

Funktsionaalsed ja silma paitavad mänguköögid ning kohvikutarbed. Le Toy Van retrostiilis köögiseeria Honeybake on pea 100% puidust ning disainitud sooneutraalselt sini-punasesse. Valikust leiab tooteid erinevatest köögimasinatest toiduaineteni välja. Meie uhket köögiseeriat täiendavad omakorda kõrgelt hinnatud tooted Melissa&Doug’lt.

Lõbusad ja arendavad mängud – Mängud peavad olema arendavad ning ennastunustavalt põnevad. Just nii on neist kõige rohkem kasu, sest lapsed ei õpi selleks, et mängida, kuid õpivad mängides kõige paremini! Kui jagad seda mõtet, siis leiad meilt lapse uute oskuste arendamiseks ja kinnistamiseks laia valiku põnevaid mänge ja puslesid!

Uhked autogaraažid, piraadilaevad ja rongiteed – Keerdradade ja liftiga mitmekorruselised puidust garaažid võluvad väikseid autosõpru. Nende juurde pakume laias valikus puidust autosid, mis sageli ka rongiteele sõitma sobivad. Täiusliku liikluspargi loomiseks leiab meilt ka vastupidavad puidust rongiteed ja stiilsed piraadilaevad

Vinged kindlused – Meie klientide üks lemmikkategooriaid on detailsed ja funktsionaalsed kindlused. Tänu väärikale aksessuaarivalikule - katapult, hobused, kaarikud ja laia nukuvalik - on need äärmiselt vahvad mängukomplektid nii poiste kui tüdrukutega peredes

Arendavad pusled - Pusled pakuvad lapsele pikaks ajaks nuputamist ja katsetamist, õpetavad keskenduma ja kasvatavad iseloomu. Kuid lisaks eelnimetatule ning erinevate oskuste arendamisele võivad need ka palju uusi teadmisi anda!

Ülalolev on vaid väike osa meie tegelikust valikust, tule külla Lelunurka, vaata ringi ning vajadusel küsi julgelt abi. Oled oodatud ka meie väiksesse tootenäidistega lelupoodi Männikul Valdeku 132-101 (Tallinnas).