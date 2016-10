Maailma ihaldusväärseimat poissmeest, prints Harryt on kütkestanud vormikas näitlejanna Meghan Markle (35).

Markle’it tuntakse Ameerika teleseriaalist „Suits“. Viimastel nädalatel on kuningapere vaatlejad märkinud, et prints Harry (32) samm on varasemast hoogsam ning nägu aina naerul.

"Ta on nii õnnelik nagu ta pole aastaid olnud,“ rääkis lähedalseisev allikas Briti väljaandele Express. Allika sõnul naudivad mõlemad teineteise seltskonda.

"Harry on püüdnud meeleheitlikult suhet vaka all hoida, kuna ta ei taha Meghanit eemale hirmutada. Ta teab, et asjad muutuvad, kui nende romaan saab avalikuks, kuid samas teab ta ka seda, et ta ei saa seda kaua salajas hoida,“ rääkis teadja. Viimane lisas, et praegu on vast liiga vara öelda, kas see suhe areneb ka millekski pikaajalisemaks. Aga kes teab.