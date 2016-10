Tallinna lähedal võtsid kohalikud elanikud varju alla kolm toonekure poega, kes olid oma parvest maha jäänud.

"Me elasime külarahvaga väga kaasa, et oi kui tore, meil on nüüd oma kured, kes söövad kõik teod siin ära ja aiapidajatel on sellest rõõmu," ütles Anneli Norma "Aktuaalsele kaamerale“.

Kui kureparved minema lendasid, jäid kurepojad maha, ning kui ilmad külmemaks läksid, hakkasid kurepojad akna taga käima, vahendas Novaator.

Arvatavasti oli pesakond liiga hilja koorunud ega suutnud reisi lõuna poole ette võtta ning jäeti seetõttu parvest välja.

Kuigi ornitoloogid on seisukohal, et üldiselt peaks metsaelajad enese hooleks jätma, juhul kui nad pole vigastatud, siis on kohalikud inimesed leidnud lindudele talvekorteri ühes laudas.