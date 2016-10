„Kui ma olin teismeline, mängisin kitarri rokkbändis The Dustbins (tõlkes Prügikastid – K. A.). Me müüsime kokku sadakond plaati oma peredele ja naabritele, umbes poole vähem õnnestus meil müüa kontsertide pileteid,“ meenutab Jarre Õhtulehele oma keskkooliaega 1960ndate lõpus.

Elektroonilise popmuusika isa, prantslane Jean-Michel Jarre (68), on viis korda astunud üles enam kui miljoni pealtvaataja silme all. Talle kuulub rahvarohkeima kontserdi maailmarekord – 1997. aastal õnnestus silmipimestavate šõude meistril Moskvas kokku meelitada 3,5 miljoni pealine publik.

Ehkki menu jäi tulemata, oli bänditegemisel oma roll klassikalise klaverimängu taustaga tehnikahuvilise noormehe muusikakatsetustes. Ta miksis näiteks elektrikitarri, flööti ja kassetilindi kerimisel tekkivaid heliefekte.

ÜKS SÜNTESAATORIPOPI ALUSEPANIJAID: Jean-Michel Jarre avastas süntesaatorid 1969. aastal. (Tom Sheehan)

Enim mõjutas süntesaatoripopi üht alusepanijat elektroakustilise muusika uurimiskeskus Groupe de Recherches Musicales, millega ta liitus 1969. aastal ja kus ta puutus esimest korda kokku heliinsener Robert Moogi loodud moodulsüntesaatoriga.

“Iga kontsert on närvesööv.”

Laialdase tuntuse saavutas Jean-Michel Jarre 1976. aastal oma kolmanda albumiga „Oxygène“ („Hapnik“), mille ta salvestas soodsalt kodukööki ehitatud stuudios. Plaati osteti 12 miljonit koopiat. 1978 järgnes samuti edukas „Équinoxe“ („Pööripäev“).

Aasta hiljem 14. juulil, Bastille’ vallutamise aastapäeval, purustas Jarre suurima kontserdipubliku rekordi, kui esines Concorde’i väljakul uhke vaatemängu saatel enam kui miljonile inimesele. Seda Guinnessi rekorditeraamatusse kantud saavutust on ta hiljem ise kolm korda üle trumbanud.

5. aprillil 1986 esines Jarre Texases Houstonis NASA aastapäeva tähistamisel 1,5 miljonile kuulajale. 1990. aastal 14. juuli rahvuspühal kogunes Pariisis La Défense’i äripiirkonnas teda vaatama 2,5 miljonit inimest. Siiani kehtiv rekord on pärit 1997. aasta 6. septembrist, mil Jarre esines Moskvas Venemaa pealinna 850. sünnipäeva tähistamisel 3,5 miljoni silmapaari ees (sama palju publikut meelitas Rod Stewart 1994. aastal Brasiilias Copacabana randa).

PÄIKESEPRILLID KAITSEVAD: Laval kannab Jarre enamik aega päikeseprille – need võimaldavad tal valgus- ja laserefektide keskel paremini näha ja kaitsevad silmi. (Promo)

Terve Eesti rahvaarvgi jääb alla Jarre’i suurimate kontsertide publikuhulgale. Tema kolmapäevasele Tallinna kontserdile läks müüki vaid 4900 istekohapiletit. “Mulle meeldib näha publikut lähedalt, ma toitun kuulajate vaimustusest ja ühtsustundest,” selgitab muusik väiksemate sisekontsertide võlu. “On ülev hetk, kui inimesed istmetest püsti hüppavad ja minuga oma energiat jagavad.”

Jarre ei oska öelda, kas esinemisnärv on suurem sadade tuhandete ees või intiimsemal kontserdil. „Iga kontsert on närvesööv,“ kinnitab ta. “Ma tunnen tohutut vastutust, sest igaüks, kes on võtnud aja ja maksnud raha selleks, et mind näha, väärib vapustavat elamust,” põhjendab Jarre.

“Kus iganes ma esinen, olgu õues või sees, suurema või väiksema rahva ees – eesmärk on alati üks: pakkuda publikule ainulaadset kogemust, mis iial ei ununeks. Soovin, et inimesed läheksid koju, nii et minu muusika ja visuaallooming on salvestunud nende mällu ühe tõeliselt hästi veedetud hetkena.”

Algatas vaatemängulised vabaõhušõud

Prantslase laserite, videote ja ohtra tulevärgiga vabaõhušõud on näidanud teed praegustele elektroonilise tantsumuusika festivalidele. Enda sõnul poleks ta osanud seda ennustada, vaid tegi 40 aastat tagasi lihtsalt seda, mis tundus loomulik.

“Elektroonilist muusikat saab vabalt õues esitada, kuna see ei vaja kontserdimaja akustikat. Ja olles äärmiselt huvitatud arhitektuurist ja kaasaegsest kunstist, tahtsin pakkuda publikule võimalust mu muusikat sõna otseses mõttes näha. Pealegi, kuna ma ei ole laulja ega seksikas rokikitarrist, tuli mul leiutada viis, kuidas pakkuda vaatamist väärt etendust, kui ma ise olen peidetud süntesaatorite taha,” muigab Jarre.

Oma viimatiseks suureks tehnoloogiaavastuseks peab mees 3D-efekte, mille nägemiseks pole spetsiaalseid prille vaja. Nendega kostitab ta ka praeguse

«Electronica Touri» publikut.

3D-EFEKTID: Käimasoleva kontserdituuri šõu parimaks visuaalseks maiuspalaks peab Jarre 3D-efekte, mille nägemiseks pole publikul vaja eriprille. (Promo)

Laval kannab Jarre enamuse ajast päikseprille. Ega kogu see ere ja sähviv valgusvaatemäng ole tema silmadele kehvasti mõjunud? “Mu silmanägemine on üsna hea,” kinnitab ta. “Siiski on mul vaja tumeda klaasiga prille, et näha paremini kogu tehnilist varustust enda ümber ja et mul oleks valgus- ja laserefektide keskel mugavam.”

Jarre on öelnud, et kui inimene tahab saada õnnelikuks, siis ei peaks ta kunstnikuks hakkama, sest kunstnikule on looming lõputu painav kinnisidee, mis närib teda päeval ja ööl. Ometi näeb 68aastane helilooja ja artist välja paarkümmend aastat noorem.

“Mul on olnud õnne tegeleda iga päev oma kirega ja teenida sellega korralikku elatist," kostab ta, kui pärida tema nooruslikkuse saladuse kohta. "Samuti on mul jagunud tervist ja mul pole olnud igapäevaseid muresid, millega paljud kitsikuses elavad inimesed peavad rinda pistma. Saan aru, kui palju mul on vedanud.”

44 aastaga on ta avaldanud 20 stuudioalbumit. Tema 21. album “Oxygène 3”, mis on sel aastal juba teine, tuleb välja detsembri algul. Senist tempot plaanib ta hoida edaspidigi. “Muusika loomine on minu jaoks sõltuvus. Ma ei kujuta ette, et see nüüd, minu eas muutuks.”

Eestit külastab Jarre esimest korda. Esmaspäeval Helsingis esinenud muusik saabub Tallinnasse teisipäeva hilisel pärastlõunal laevaga. Kui ilm lubab, loodab ta linna peal ringi jalutada, teha tutvust kohalike inimeste ja toiduga.

Salvestas loo koos Edward Snowdeniga

Mullu oktoobris ja tänavu mais andis Jarre välja albumid nimedega “Electronica 1” ja “Electronica 2”, millel kõlavad koostöös teiste muusikakuulsustega – näiteks Moby, M83, Armin van Buureni, Pet Shop Boysi ja Gary Numaniga – salvestatud lood.

„Üks asi, mis mind hämmastas, juhtus siis, kui ma töötasin koos Mobyga tema Los Angelese stuudios. Ta mängis kolm nooti tavalisel süntesaatoril ja need kolm nooti kõlasid nii mobylikult, et ainult tema saanukski neid kuuldavale tuua. See oli uskumatult kummaline," meenutab Jarre üht seika salvestussessioonidelt. "Ütlesin seda talle kohe, ta vaatas mulle otsa ja vastas, et ei saa mu reaktsioonist aru. Mängisin neidsama kolme nooti, kuid neil ei olnud seda äratuntavalt mobylikku kõla.”

Laulus “Exit” kõlab aga USA riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) ja luure keskagentuuri (CIA) salajase jälgimisprogrammi kohta infot lekitanud Edward Snowdeni hääl, mis hoiatab kuulajat jälgimisühiskonna ja privaatsuse rikkumise ohtude eest.

Edward Snowden Jean-Michel Jarre'i laulu "Exit" videos. (Youtube)

Jarre on riigireetmise ja spionaaži süüdistusega tagaotsitavaks kuulutatud ameeriklase tulihingeline toetaja – Snowden, keda ta nimetab meie ajastu kangelaseks, meenutavat talle tema ema France’i, kes osales 1940ndate alguses Prantsusmaal Saksa okupatsiooni vastases vastupanuliikumises.

“Kohtusin vaikse intelligentse noore mehega, kes on kasvanud militaarse taustaga peres ning on tõelise USA patrioodina läinud juba noores eas teenima oma riiki ja kaaskodanikke,” meenutab Jarre nende Moskva kohtumist, mille korraldas Briti ajaleht The Guardian.

“Just patriotism, kohusetunne ja pühendumus panid teda 2013. aastal tegema seda, mis tõi tema peale valitsuse viha ja andis talle reeturi maine. Edward on oma eksiiliga leppinud, ta nägi seda ette. Kuid ta loodab ühel päeval naasta normaalsesse ellu kusagil, kus ta on teretulnud ja vaba.”

Peale selle, et Jarre toetab petitsiooni, kus palutakse veel ametis oleval presidendil Barack Obamal Snowdenile armu anda, kuulub ta poliitilise liikumise Democracy in Europe Movement 2025 nõustamiskomisjoni. Liikumise eesmärk on reformida Euroopa Liidu olemasolevaid institutsioone, et liikmesriikide parlamentidel oleks rohkem sõnaõigust, ja hoida ära liidu muutumine ülereguleeritud superriigiks.

Praeguse aja suurimaks väljakutseks peabki Jarre seda, et tuleb seljatada totalitarismi meenutav suure venna pealetung – tendents, et iga meie sammu tahetakse jälgida ja ette kirjutada.

Esinenud nii Eiffeli torni kui ka Giza püramiidi ees

*Enne popmuusikuna tuntuks saamist kirjutas Jean-Michel Jarre muusikat ballettidele, teatrilavastustele, telesaadetele ja reklaamidele.

*1995. aasta 14. juulil astus Jarre UNESCO 50. sünnipäeva puhul üles Eiffeli torni esisel platsil, pealtvaatajaid oli 1,25 miljonit. 31. detsembril 1999 andis ta millenniumipidustustel Kairos Giza püramiidi juures kontserdi 100 000 pidulisele.

*Ta oli esimene lääne muusik, kes Hiina rahvavabariiki esinema kutsuti. Pekingis ei õnnestunud küll staadionit täis saada ja publikule ei läinud võõra kõlaga muusika eriti peale. Shanghais elas rahvas rohkem kaasa.