Abiellumisealised Briti neiud valavad nördimuspisaraid: ajalehe Sunday Express väitel on Ühendkuningriigi magusaima poissmehe süda hõivatud. Lehe kinnitusel on 32aastane prints Harry juba mõnda aega salamisi kurameerinud Los Angelesest pärit näitlejanna Meghan Markle’iga.

35aastane Meghan Markle on tuntud Rachel Zane’i rollist Ameerika draamaseriaalis "Kohtuasjad", mis keskendub New Yorgi advokaadibüroo tegemistele. "Harry pole ammu nii õnnelik olnud kui praegu," kinnitab Sunday Expressi allikas.

Meghan Markle (Vida Press)

Ehkki Harry ja Meghani armastus on alles noor, kinnitab insaider nende vaieldamatut tõmmet teineteise poole. "Nad ei tõtta kuhugi ja lihtsalt naudivad teineteise seltsi, aga pole kahtlust, et neile meeldib kahekesi olla ja nende vahel on raudselt säde."

Sunday Expressi allika väitel suutis prints oma uut suhet kaua varjata. "Ta ei tahtnud Meghanit eemale peletada." Kuid nüüd on Harry südamedaami nimi avalikuks saanud. "Harry teab, et kõik muutub, kui nende romaan muutub avalikuks infoks. Aga ta teab sedagi, et kaua ei suuda ta seda saladuses hoida."