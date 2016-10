Trad.Attackiga! m ööda ilma tiirutav muusik: ma ei jõua ennast enam lõhki tirida!

"Ma olen juba kaks aastat selles osas päris suures stressis elanud, et mul on kogu aeg tunne, nagu ma veaks kedagi alt või hoiaks kinni," tunnistab folkmuusik Jalmar Vabarna, kes teatas eile Curly Stringsi fännidele, et on otsustanud bändist lahkuda.

Jalmar kinnitab, et lahkumisotsuse taga ei ole tunne, nagu ei tahaks ta enam Curly Stringsis kaasa teha. Põhjus on tegelikult palju rõõmustavamat laadi. "Mõlemal minu prioriteetbändil, Curly Stringsil ja Trad.Attackil! läheb väga hästi ja see ongi põhjus," sõnab ta.

KESKENDUB TRAD-ATTACKile!: Laulja ja kitarrist Jalmar (vasakul) jääb truuks 2014. aastast tegutsevale Trad.Attackile!, kuhu kuuluvad veel tema abikaasa Sandra Vabarna (torupill, parmupill, viled, laul) ja trummar Tõnu Tubli. (D.Voloz&J.Stivelman)

Kui varem oli nii, et krussis keeled esinesid pigem Eestis ja Trad.Attack! vallutas välismaad, siis nüüdseks on ka Curly Strings piiri taha murdmas. "Curlyle on juba maikuuks pakutud kolme nädalavahetuse esinemist Euroopas.