Laupäeval mõni minut enne keskööd sai päästeamet teate, et Pirital Padriku teel on kortermaja korteris pildiraami peal madu.

Korteriomaniku sõnul leidis ta mao seinapildi tagant. "Ma olin pildile pannud rätiku, sest see pilt ei olnud enam ilus ja kui see rätt oli maha kukkunud, siis ma vaatasin, et mingi nöör ripub," kirjeldab naine mao leidmist.

Algselt arvas ta tõesti, et tegemist on mingi nöörijupiga, mille ehk lapselapsed mänguhoos sinna visanud olid. Peagi sai talle aga selgeks, et nii see pole.

"Võtsin siis noa ja toksasin seda asja," kirjeldab naine edasist asjade käiku. "Ja siis ta tõstis pea!" Selle peale ehmatas naine koledasti.