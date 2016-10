Õnnetus juhtus 23. oktoobril kella 11 ajal. Politsei sai teate, et Lasnamäe kortermaja kaheksandalt korruselt on alla kukkunud kaheaastane laps. Laps sai rängalt vigastada, kuid oli kiirabi saabudes teadvusel.

Anatoli märgib, et lapsel omamoodi vedas, sest oleks ta kukkunud alla madalama korruse aknast, oleks õhulend olnud väiksema kaarega ja ta oleks maandunud kortermaja seina ääres betoonil.

Kortermaja all asuva keldripoe müüja teab rääkida, et perekonnas sirgub ühtekokku neli last, kes kõik olid õnnetuse hetkel kodus, samuti olid kodus korteris elavad vanavanemad.

Müüja räägib, et ema ei teadnudki, et tema kaheaastane laps oli aknast välja kukkunud. Esimesena märkas maas lamavat last hoopis möödakäija, kes ka lahtist akent märgates jooksis emale kohe õnnetusest teatama.

Pereisa tunnistas, et tema perekonda selline õnnetus tõepoolest tabas, kuid rohkem ta sellest rääkida ei soovinud.

Politsei pressiesindaja ­Marie Aava sõnul viidi laps raskes seisundis haiglasse.

"Väikelastega juhtunud raskete õnnetuste puhul alustatakse asjaolude väljaselgitamiseks tavapäraselt kriminaalmenetlust ning ka antud juhtumi puhul selgitab uurimine välja, mis traagilise õnnetuseni viis," lausus Aava.