Tänases "Kuuuurijas“ oli luubi all üks Harjumaal Suurupis asuv maja, mille müüs uutele omanikele Swedbanki juhatuse liige Heiki Raadik.

"Kuuuurija" poole pöördus maja omanike esindaja, skandaalne jurist Reimo Mets, kes väitis et Swedbanki juhatuse liige Raadik müüs Norrast Eestisse kolinud noorele perele elamiskõlbmatu hoone, vahendas TV3. Katrin Lust asus asja uurima ja selgus, et ostjatele oli algusest peale selgitatud, et nad ostavad aiamaja, mille soojapidavus on ühe nõrgeima energiamärgisega ning seda notaris ka ostjatele selgitati. Samas selgus ka, et maja müüjaks ei olnud Heiki Raadik, vaid Andres Tiisler ning seda sai ostja teada alles vahetult enne notarisse minekut. Kuna Raadik on pangas kõrgel kohal, tundus ta ostjatele usaldusväärsena.

Kuigi müügikuulutuses oli teade, et maja on aastaringseks kasutuseks, on maja soojapidavus madal. Maja müüja Heiki Raadik lubas puudused oma kulude ja kirjadega kõrvaldada. Hiljem pakuti, et maja ostetakse tagasi hinnaga, millega see müüdi. Reimo Mets kasutas kõrge pangajuhi positsiooni ära, pöördus meediasse ja nõudis hoolimata sellest, et tehing oli korrektselt vormistatud, Swedbanki juhatuse liikmelt tehingu tagasi pööramist ning suurt kahjunõuet. Advokaat Mets soovis 10 000 eurot juurde saada.