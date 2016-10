Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) juhatuse liikme Urve Palo sõnul on tema ise ja mitmed tema erakonnakaaslased seda meelt, et Reformierakond tuleks võimult tagandada, kuid peaminister Taavi Rõivase umbusaldusavalduse toetamine on erakonnas veel läbi arutamata.

Riigikogu liige Urve Palo rääkis täna ERRile, et möödunud aasta augustis hääletas SDE volikogu Reformierakonna juhitavast valitsusest lahkumist ning koalitsioonis jätkata soovijad jäid peale väga napilt, vahendas ERRi uudisteportaal.

Pikemat aega avalikult Reformierakonda kritiseerinud Palo rääkis, et temal isiklikult on kiusatus opositsiooni algatatud Reformierakonna esimehe Rõivase umbusaldusavaldust toetada väga suur.

"Arvan, et Eestile on vaja valitsuse vahetust ja anda Reformierakonnale puhkust, et lasta neil oma sisekaemustega tegeleda," tõdes Reformierakonna juhitavas valitsuses majandusministri kohalt lahkunud Palo.

Riigikogu opositsioonierakonnad kavatsevad peaminister Rõivase umbusaldusavalduse esitada 7. novembril ja etteheidete hulk talle on esialgse plaaniga võrreldes oluliselt laienenud.