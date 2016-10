Iga lahkuminek on koormav olenemata sellest, kas see toimus rahulikult või mitte. Peale pikemaajalise kooselu lõppu tunneb igaüks meist murdununa, vahendab Cosmopolitan. Nii ei teagi me tihti enam, et mida peale pikka tööpäeva enda ajaga teha ning käime vabal ajal üksi poetuuridel või planeerime ette reise, mida niipea ei toimugi. Teisalt võime me endale tõmmata ka Tinder äpi, kuid kui pärast seda mõistame, et seda tegelikult vihkame on see märk sellest, et vajame ikkagi kõrvale kedagi püsivamat. Üks päev hiljem: "Aeg on veini juua!"

Juba Hollywoodi tuntumatest filmidest pärinev nipp on see, et peale rasket emotsionaalset allakäiku on parimaks viisiks taastumisel pudel veini ning hea seltskond. Tuleb meelde jätta, et selleks ei ole tõepoolest üksikuna veedetud öö koos enda kirjutatud armastusluulega.

Neljandaks päevaks vajad Netflixi koos rämpstoiduga! Nüüd on aeg välja valida filmid või telesaated, mis aitaksid sind eemale hoida kurvastusest, kuid samuti ei tohiks unustada ka rämpstoitu. Naudi nii elu mõned päevad ja usu, et see aitab suuresti kaasa sinu tuju paranemisele. Tagavara kutt: kaks nädalat peale lahkuminekut. Peale kahte nädalat tuleks leida enda ellu uus meesterahvas või mõni muu vanem tutvus taaskord ellu äratada, kellega uuesti välja minna. Sellist inimest võid nimetada kui enda tagavara kutiks, kes mõjuks sulle hästi, käiks sinuga väljas ning hoiaks sind aktiivsena, et hoida eemale sind mõtetest, mis kaasnevad hiljutise lahkuminekuga. Tüdrukute õhtu - 31 päeva peale lahkuminekut. Kuigi võib olla sul ebamugav minna klubisse ning eelistad tantsimist pigem üksinda toas olles, siis tea, et parimaks viisiks mõtteid eemale saada on tüdrukutega väljaminek. Kuigi on ebameeldiv klubis vastu teisi higiseid inimesi tantsida, siis on see parimaks viisiks unustada enda eks-kutt ning lasta halval meeleolul endast kaduda. Klubis saad vabalt haarata paar kokteili ja uute inimestega võimalusel vestelda, mis on heaks viisiks taaskord rõõmu tunda. Uus soeng - 33 päeva peale lahkuminekut.