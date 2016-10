Ameerikast on augusti algusest saati tähelepanu kogunud fenomen, kus kostüümides klounid hirmutavad tänavatel teisi inimesi, seal juures on ka kallaletungijuhtumeid. Ka Eestis on hirmutavaid kloune nähtud ning et täna õhtul on Halloween, võib see klounide liikumisele veelgi aktiivsust lisada.

Politsei paneb aga südamele, et igasugune pahatahlikkus võib väga halvasti lõppeda nii ohvrile kui ka hirmutajale, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised". Täpsemalt saad teada videost!