Sellest alguse saanud reformatsiooniliikumine põhjustas kirikute vahel terava teoloogilise vastasseisu, millest on alles viimasel paaril aastakümnel hakatud üle saama ning tänasest tähistataksegi reformatsiooni 500. juubeliaastat, mis tipneb tuleval aastal.

Paavst Franciscuse lennuk maandus eile pisut enne keskpäeva Malmö lennuväljal. See on üle 30 aasta esimene kord, kui katoliku kiriku pea külastab luterlikke põhjamaid, tervitab inimesi ja avab ühtlasi reformatsiooni juubeliaasta.

Lutheri küpsised ja paavsti pudelijook

Paavsti saabumine tekitas rootslaste seas elevust, kuid tõi ka piiranguid eriti Lundis. 80 000 elanikuga linna paljud põhitänavad suleti ja kohal oli palju politseinikke. Juba hommikust saati kogunes Lundi katedraali juurde inimesi, kes lootsid paavsti näha.

Veel rohkem tuli neid tänavaserva, kui paavst sõitis algul Lundi kuningalossi kohtuma kuningas Carl Gustaf XVI ja kuninganna Silviaga. Kuninga juurde sõitis paavst tavalise, väiksemat sorti Fiat Tipoga ja kätles inimesi, kes olid kogunenud kuningalossi juurde.

Loomulikult ei jätnud ka ärimehed paavsti tulekut tähelepanuta. Juba mõnda aega müüakse Rootsis pudelivett, mida kaunistab naeratavast paavstist tehtud joonis kirjaga Aqua Vaticana ja et valitseks tasakaal, siis ka pudelivesi Wittenberger Wasser ning Lutheri küpsised ja keeksid. Poe hinnasiltide järgi on need pärit otse Wittenbergist.

Vaevalt paavst neid oma kahepäevase visiidi ajal maitsta jõuab.

Eile lennuväljal olid teda vastu võtmas teiste hulgas peaminister Stefan Löfven ja Uppsala peapiiskop Antje Jackelen.

KÄEPIGISTUS LUTERLASEGA: Lennuväljal vahetas paavst mehise käepigistuse Lundi peapiiskopi Antje Jackeleniga. (Reuters / Scanpix)

Paavst on enne Rootsi-visiiti antud intervjuus rõhutanud, et ta tuleb kohtuma kõigi oma sõprade, õdede ja vendadega Rootsis, mitte ainult katoliiklastega, keda meie läänenaabrite juures on saja tuhande ümber.

Võrdluseks: luterliku kiriku liikmeiks loeb end kuus miljonit inimest, kuigi enamik neist kunagi kirikus ei käi.

Ühispalvusele toomikirikus mahtus vaid mõnisada pealtvaatajat, kuid kõik jumalakojas toimuv kanti üle Malmö Arena-staadionile. Sinna müüdi 6000 piletit läbi vähem kui tunniga.

Eile õhtul käis Arenal ka paavst inimestega kõnelemas. Täna peab ta seal ainult katoliiklastele mõeldud missa, mille üks peamine teema saab rootslaste hinnangul olema pagulasteema ja nende riikide hukkamõist, kes sulgevad oma piirid häda kärsivate inimeste ees.

Eesti kirikumehed sõitsid Rootsi

Eesti kirikumeeste delegatsiooni paavstiga kohtumisel Rootsis kuuluvad siinse luteri kiriku piiskop Urmas Viilma, katoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan ja Eesti Kirikute Nõukogu peasekretär pastor Ruudi Leinus.

Ühispalvusel osalev piiskop Viilma ütles: "Kirikute üksteisele lähenemine ning leppimiseks käe ulatamine võiks olla eeskujuks maailma erinevatele konfliktiosapooltele alates sõdivatest riikidest ja lõpetades tülitsevate pereliikmete või naabritega.