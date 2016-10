Igal trennisõbral on enda põhjus trenni tegemiseks, kuid enamikel juhtudel jääb selleks siiski soov kaalu kaotamiseks, vahendab Self. Kindlasti teavad enamus trennihuvilisi, et kuidas süüa tervislikult või kuidas lugeda kaloreid, kuid leidub ka üheksa lihtsamat nippi, mida jõusaali minnes võiks silmas pidada, et saavutada soovitud tulem.

2. Unusta kalorid!

Trenni tegemine ei ole vaid kalorite kaotamine, vaid tegelikkuses ka enese heaolutunde parandamine. Siinkohal võiksid trenni tehes unustada pigem kalorite kulutamise ning luua endale uuemaid eesmärke, milleks võib olla ka näiteks vastupidavus.

3. Pane rõhk intensiivsusele!

Tehes kardiotreeningut, on samuti tähtis meelde jätta, kuidas trenni teha. Nimelt peaks ka kardio ajal samuti keskenduma treeningule, mitte sõbraga samal ajal vestlemisele. Nagu ka lihastreening, vajab see samuti tähelepanu.

4. Treening ei pea olema kõrge efektiivsusega.

Kui oled alles hiljuti alustanud kaalukaotamisega, siis ei pea olema sinu treening alati kõrge efektiivsusega. Tegelikkuses piisab ka kolmest kuni neljast korrast 15-20 minutilisest kiiremast jalutuskäigust, jalgratta sõidust või jooksmisest. Tipptreenerite sõnul ei satu meie keha nii stressi alla, kuid võime samuti saavutada soovitud kaalukaotuse.

5. Jäta meelde, et trenn ei ole vaid kardiotreening.

Üheks nipiks saavutada soovitud kaalunumber on kindlapeale ka jõutrenni minek. Treenitud lihased kiirendavad meie ainevahetust ning seega põletavad meie tarbitud kaloreid ka siis, kui keha on tegelikkuses puhkeasendis.

6. Veendu harjutusi tehes, et treeniksid mitmeid erinevaid lihasgruppe.

Nagu eelnevas punktis nimetatud, siis lihased aitavad meie keha soovimatuid kaloreid põletada ka siis, kui oleme tegelikult puhkeasendis. Seega erinevaid lihasgruppe läbi võttes, saavutad ka kiirema tulemuse, kui vaid ühele rühmale rõhku pöörates.

7. Ära unusta kunagi venitamist.

Paindlikus on trenni tegemise juures oluline, sest aitab ära hoida vigastusi. Venitamine on oluline ning seda soovitavad treenerid teha nii enne kui pärast treeningut.

8. Õpi olema järjekindel.

Kaalukaotuse üheks nipiks on kindlapeale järjepidevus, mida ei tohiks kaotada, sest ühe trennikorra ja allaandmisega soovitud tulemust ei saavutata.

9. Jäta meelde, et kaalu ei kaota sa vaid jõusaalis veedetud ajaga.

Viimaseks nipiks võiks meelde jätta, et kaalu ei kaota me vaid jõusaalis. Nimelt võiks peale igat istudes veedetud tundi teha enda jaoks 10-minutiline jalutuskäik, sest see on üks parimaid viise, et enda elu aktiivsemaks muuta. Samas aitab pidev liikumine hoida üleval ka paremat tuju.