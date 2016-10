Viljandimaal Tarvastu vallas Ennuksemäel asuv metsavennapunker läks põlema ja on nüüd täielikult hävinenud.

"Punkri lage üleval hoidnud palgid on ära põlenud, magamisruumi katus on täielikult ja käikude laed osaliselt sisse kukkunud," rääkis Kanal 2 reporter Kaspar Pokk Õhtulehele. "Kuigi uurimine veel alles käib, kahtlustatakse süütamist. Juhuslik süttimine on välistatud, sest külastajatele avatud punkris elektrit sees ei olnud."



Kaspar Poki sõnul leiti tunneli alumise sissekäigu juurest põlenud puitu ja sütt, seal oli osaliselt ka lagi sisse varisenud. Punkri põlengule said väljakutse ka ka päästjad. Selleks ajaks oli punker sisse varisenud täielikult ning 20meetrine tunnel osaliselt, söestunud puit hõõgus.

"Et tunnelisse varisemisohu tõttu sisse ei saanud, katsid päästjad pinna mullaga. Kuna ehtis põleb maa all edasi ning tõenäoliselt on oodata veel varinguid, on uudistajatel sinna minek keelatud," rääkis Pokk.

Maa-aluse muldonni ehitasid 1944. aastal vennad Jaan ja Evald Sova, erinevatel andmetel on sealt läbi käinud umbes paarkümmend metsavenda. Punker taastati ning avati huvilistele kuus aastat tagasi. Vallavanem Alar Karu sõnul külastastati punkrit iga kahe-kolme päeva tagant ning iga kuu oli seal ka mitmeid ööbijaid. Punker oli kindlustatud ning seega plaanitakse see kindlasti ka taastada.