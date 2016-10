“Ma olen kaks aastat selles osas juba päris suures stressis elanud, et mul on kogu aeg tunne, nagu vean kedagi alt või hoian kinni,” tunnistab muusik Jalmar Vabarna, kes täna teatas, et pidi vastu võtma otsuse lahkuda bändist Curly Strings.

Jalmar sõnab, et lahkumisotsuse taga ei ole tunne, et ta ei taha või ei saa Curly Stringsis enam kaasa teha. Põhjus on tegelikult palju rõõmustavamat laadi. “Mõlemal minu prioriteetbändil – Curly Stringsil ja Trad.Attack!il läheb väga hästi ja see ongi põhjus,” ütleb ta. Kui varem oli nii, et krussis keeled esinesid pigem Eestis ja Trad.Attack! vallutas välismaal, siis nüüdseks on asjad nii kaugel, et ka Curly Strings murrab piiri taha. “Curlyle on juba maikuuks pakutud kolme nädalavahetuse esinemist Euroopas. Trad.Attack!iga käisime me aga äsja maailmamuusika festivalil WOMEX ja ma ei saa leppida kokku uusi asju enne, kui mõned suuremad on sõelale jäänud,” selgitab Jalmar, et Trad.Attack!ile võib samale ajale tulla pakkumisi, millest ei saa ära öelda. “Keegi ei taha esinemistest ilma jääda, neid oli vaja kohe kinnitada ja tuligi sein ette.”

Jalmar tunnistab, et tegelikult on ta kaks aastat elanud päris suures stressis, sest tunneb pidevalt, et veab kedagi alt ja hoiab kinni. “Vingerdasime nii kaua, kui suutsime.” Trad.Attack!i liikmed pole kunagi varjanud, et väliskarjäär on nende jaoks esikohal ja Jalmar sõnab, et sellest said aru ka Curly Stringsi liikmed. Tegelikult hakkas Vabarna juba suvel Curlyga sellest juttu tegema, et ehk peaksid nende teed lahku minema. “Ütlesingi, et tunnen, et mõjun neile pidurdavalt, aga siis langes see päevakorrast ära.” Mõni aeg tagasi käis Curly Strings Jaapanis tuuril ja hakati arutama uue plaadi tegemise plaani. “Reaalselt kalendrisse vaadates ma nägin, et aega napib,” ütleb Jalmar, et nii jõuti ühisele järeldusele, et tema bändist lahkumine on paratamatu.