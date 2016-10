"Naabriplika" (Kanal 2, kl 21:30)

Vallavanema naisel tuleb geniaalne idee asutada erakool ja loomulikult satub löögi alla jälle Paavel. Kuidas on võimalik siis oma kallile naisele ära öelda? Koos Kerepaga asub vallavanem otsima koolimajaks sobivaid ruume ja sundvõõrandamise ohvriks langeb Kröösman. Kröösmanile muidugi vallavanema plaan eriti ei meeldi ja ta asub vastupanu osutama. Siit algabki koolisõja otsustavaim lahing. Koolivaimustusest ei pääse ka kirikõpetaja, kes asub entusaiastlikult rajama Esna usuõpetust, kuid lõpetab nagu alati. Halvasti. Napsitallidel aga algab ettevõtlushooaeg, mida häirib Tola siiras soov saada korralikuks inimeseks. Lõpuks selgub, et naise tujud on nagu tuul väljal. Püüa palju tahad – kätte ei saa. Ja nõnda rikastub Esna elu taas ühe argise, kuid põneva päeva jagu.

"Papad mammad" (TV3 kl 20:30)

Volli on peale putkavarga tabamist kangelaseks saanud, siis aga selgub, et ta on töölt koondatud ja papad-mammad ei suuda Vollile seda uudist kuidagi edasi öelda. See ümber palava pudru käimine vallandab aga lõpuks tõelise meeleheitetormi.

Teleseriaal "Papad mammad" (TV3)

Teisipäev

"Siberi võmm" (Kanal 2, kl 21:30)

Endine operetiprimadonna Lehte Valgepea tunnistab üles oma poja Reinu mõrva. Viktor Korolil tekib aga kahtlus, et proua üritab kedagi kaitsta. Selgub, et Rein Valgepea oli halb inimene, kelle surma võisid soovida nii mõnedki. Prikk, Mõisnik ja Kassandra on pahased viisi üle, kuidas Viktor neid kamandab. Kotkas, Haller ja Mari Hakel saavad Venemaalt kirja, mis avab taas ühe saladuse Koroli minevikust. Viktor saab endale lõpuks ometi mobiiltelefoni ja läpaka. Siberlanna Maria tahab temaga abielluda ning ostab endale Eestis mõisa. Prikk libastub eluteel ning Inglismaalt saabuvad koju Õunake ja Arabella.

"Padjaklubi" (TV3, kl 21:30)

Tööpiffid. Misha, Laura ja Kristina lähevad tööle. Mishast saab spordiklubi maskott, Laurast õllepruulija ja Kristinast prillipoe müüjanna. Maria saab teada Illimari tumeda saladuse ja põgeneb kodust. Misha saab teada, et Gretta näppas ta telefoni ja Gretta põgeneb kodust.

Kolmapäev

"Saladused" (Kanal 2, kl 21:30)

Muusikaline versioon tõestisündind loost! Jaanis elab mugavat topeltelu kuniks kahe naise pidamine peaaegu lõpetab kõik ta suhted. Riukalik mõistus leiab aga lahenduse, mis ta suuremast katastroofist võiks päästa, vähemalt nii arvab Jaanis ise.

Tuuli Roosma, "Saladused" saatejuht (Kanal 2)

"Pilvede all" (Kanal 2, kl 21:30)

Piret kolib ajutiselt Mari juurde. Sirje pansionaat on pankrotis. Innal on uus töökoht, kuid Albert veedab naise arvates liiga palju aega Sirje seltskonnas. Mammu puistab Piretile südant. Sirjel on Urmasele jahmatav ettepanek. Andres püüab Liinale aru pähe panna, kuid naine tunneb end Eriku ees süüdi. Gunnaril on plaan ja ta leiab uue ohvri.

Kolmapäeval alustab TV3 eetris ka uus saade "Kallis, sa oled kosunud" (TV3, kl 20:00)

Neljapäev

"Kellapid" (TV3, kl 20:00)

Tiigrihüpe jõuab ka Kellapite koju. Nii Endel kui tema ema on sukeldunud Facebooki lõputusse maailma, laigivad, sheerivad ja räägivad teineteise võidu. Aga Facebookis möllavad ka ülejäänud tegelased ning nalja saab nabani.

Raivo E. Tamm (Kellapi ema) ja Ago Anderson (Endel Kellap) komöödiasarjas "Kellapid" (TV3)

"Kättemaksukontor" (TV3, kl 20:30)

Viikingiaare 1. Kui mustad arheoloogid leiavad ühest koopast rikkaliku viikingiaarde, siis jääb nende õnn üürikeseks, sest nad tapetakse kohe. Ühel mehel on siiski õnnestunud aaret filmida ja nii jõuab video pilve kaudu internetti, tekitades suurt furoori, kuid varsti selgub, et tegemist on suurejoonelise pettusega.

Reede

"Doktor Silva" (TV3, kl 21:30)