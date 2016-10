Finantsakadeemia OÜ läbi viidud uuring annab pikaajalise vaate erinevatest päästeameti rahastusvõimalustest. Näiteks nähtub uuringu tulemustest, et kui tõsta päästjate palka igal aastal võrdväärses tempos Eesti keskmise palgaga ja päästetehnika vahetada välja kohe pärast kasuliku eluea lõppu, on päästeameti rahastuse lisavajadus järgmiseks kümneks aastaks 148,7 miljonit eurot. „

„Siiani on päästeamet leidnud sisemisi võimalusi kulude kokkuhoiuks ja efektiivsemaks tegutsemiseks, aga praeguseks hetkeks on need võimalused ammendumas,“ rääkis siseminister Hanno Pevkur. „Me seisame valikute ees, mida pikalt edasi lükata ei ole võimalik – peame ära otsustama, milliseid ümberkorraldusi tuleb teha, et Eesti inimesed ka kümne aasta pärast ennast turvaliselt tunneksid ja õnnetuse korral abi nendeni jõuaks.“

Järgneva kümne aasta jooksul on päästetehnikat vaja välja vahetada kokku 80 miljoni euro ulatuses, millest täna on meil kate 27,8 miljoni ulatuses. Päästeautosid kasutatakse juba täna kauem kui on nende arvestuslik eluiga. Enam kui pooled päästjatest on 40-59-aastased, mistõttu tuleb varsti leida pensionile minejate asemele uued inimesed. Lisaks seab olemasolev rahastus piirid vabatahtlike päästjate arvu kasvule, mistõttu ei ole võimalik laiendada vabatahtlike võrgustikku. Kui me jätkame sama rahastuse, samade teenusmahtude ja inimeste arvuga, ei pruugi meil lähitulevikus jaguda piisavalt häid inimesi, kes praeguse palgataseme juures tööle tulevad,’’ kommenteeris olukorda päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.