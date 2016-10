Brasiilias palus peigmees altari ees põlvili oma kasutütart, et kas ta oleks nõus saama mehe tütreks igavesti.

Peigmees Diogo Bolant (37) kosis altari ees ära 27-aastase Nicole de Souza, kuid astus sammu edasi ja heitis põlvili ja oma kasutütre Isadora ees, vehndab Metro.

Mees palus oma 6-aastase kasutütre käest, et kas ta tahaks saada päris tema tütreks. Mees ulatas lapsele sõrmuse, mis koos ettepanekuga lapse nutma ajasid.

Loomulikult vastas laps jah.

"Isadora alati tahtis, et me abielluks. Ma tahtsin ka talle pakkuda oma hetke tseremoonia ajal, et ta tunneks, et kuulub meiega kokku," selgitas Bolant.