Ei jaksa poest kallist veini osta? Ole mureta! Ühe lihtsa nipi abil saab panna ka kõige odavama veini kallimalt maitsema.

Kui sa oled ostnud poest odava veini ja avastad, et sa maitseb täpselt nii odavalt nagu ta oli, siis ei maksa arvatagi, et nüüd peabki vastiku maitsega veini jooma või veel hullem - seda külalistele pakkuma. Nimelt on võimalik veini maitset parandada, nii et tundub nagu jooksid päris kallist veini, kirjutab veebiportaal Chic.

Siiski tasub mainida, et alljärgev nipp maitse parandamiseks, kehtib eeskätt punase, mitte aga valge veini kohta.

Nimelt soovitatakse vein enne serveerimist kallata blenderisse ning lasta sel seal 30 sekundit ringi käia. Kui veini pärast seda serveerida, siis maitseb see väidetavalt palju paremini kui otse pudelist juues.