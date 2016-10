Kui koolis räägitakse tüdrukutele ja hoiatatakse neid, et rasedaks võib jääda juba esimesest vahekorrast, siis tõsiasi on see, et rasestumine võib enamuste jaoks kujuneda palju keerulisemaks.

Viljakusekspert Peter Ahlering selgitab, et enamusel tervetest alla 35-aastastest naistest on iga kuu võimalus rasestuda 20-25 protsenti, vahendab Womens Health.

Ja need võimalused langevad vanuse tõustes.