On küllaltki tavaline, et vanemad magavad mingi osa ööst oma väikelapsega ühes voodis. Nüüd selgus, aga et tulevikus võib selline asi lastele paraja karuteene teha.

Vanemad kipuvad tihti beebi endaga voodisse võtma ning enamikel vanematel pole midagi sellegi vastu, kui väikelaps öösel nende juurde magama tuleb. Teadlased avastasid, et selline käitumine pole aga sugugi hea ning lapsed ei peaks kindlasti vanematega ühes voodis magama, kirjutab veebiportaal Woman's Day.

Nimelt avaldati ajakirjas Journal of Affective Disorders uuring, mis vaatles 3583 Brasiilias elavat last, kes magasid emaga ühes voodis ning kuidas see neid mõjutas. Teadlased vaatlesid nelja gruppi lapsi: esimene grupp ei jaganud kunagi emaga voodit, teine grupp tegi seda ainult siis, kui nad olid veel väga pisikesed, kolmas grupp tegi seda siis, kui nad olid beebieast juba välja kasvanud ning neljas grupp, kes jagas järjepidevalt sünnist saati emaga voodit. Teadlased vaatlesid lapsi vanusest 3 kuud kuni kuus aastat, mille järel psühholoogid analüüsisid nende arengut ja heaolu, et näha, kas neil on mingisuguseid seemisi häireid nagu depressioon või ärevus või siis hoopis väliseid häireid nagu keskendumis-ja käitumishäireid.

Selgus, et neil lastel, kes olid järjepidevalt emaga ühes voodis maganud, oli kõrgem risk haigestuda mõnda mentaalsesse haigusesse.

Siiski nenditakse, et üleliiga tõsiselt ei maksa uuringu tulemusi võtta, sest selles osalejate arv oli küllaltki väike, et teha järeldusi kõikide laste kohta. Samuti tuleb arvesse võtta seda, mille pärast lapsed voodisse võeti ja milline on perekonna üldine meeleseisund. Näiteks, kui pere ise on lapse kasvamise ajal närviline, mures või stressis, siis suure tõenäosusega kandub see üle ka lapsele, magagu ta siis oma voodis või koos vanematega.