Tšellist Silvia, kelle nimel buss on, ütleb, et vaatepilt, mis talle avanes, oli lausa õudne. “Vastik oli neid klaasikilde seal näha. Ja see segadus, mis vargad tuuseldamise käigus maha olid jätnud – nagu sõda oleks õle käinud!” Tarmukad naised ei jäänud aga pikalt varastatud kraami ja katkise akna pärast nutma. “Teipisime selle katkise osa kinni ja õed läksid ikka kontserdile. Jäid küll tund aega hiljaks, aga kontsert läks hästi.” Muud varianti muusikutel polnud. “Tagumine osa oli küll klaasikilde täis, aga elektriklaverit ja nelja tüdrukut niisama lihtsalt mujale ei paiguta.”

“Õudne, vastik oli neid kilde bussi ümber näha. Ja see segadus, mis vargad tuuseldamise käigus korraldasid – nagu sõda oleks üle käinud!” kirjeldab tšellist Silvia Ilves tundeid, mis teda pühapäeva õhtul valdasid, kui ta avastas, et kurikaelad on sisse murdnud ansambli The Ilves Sisters bändibussi.

Silvia sõnul ulatub kahju umbes 13 000 euro kanti. Enim tunnevad õed praegu puudust kosmeetikakohvrist, mis varaste saagiks langes. “See oli kõige väiksema väärtusega, umbes 600 eurot, aga ära varastati ka väga eksklusiivsed jahirõivad, mille me spetsiaalselt endale Soomest tellisime,” räägib Silvia. “Käisime Soomes rikastele jahimeestele mängimas ja tellisime selleks puhuks ka spetsiaalsed rõivad. Selliseid Eestis ei ole, eriti veel XS ja suurustes. Kui need peaksid avalikkuse ette tulema, saab kohe aru, et need on varastatud,” selgitab Silvia. Üks jahiriiete komplekt maksab umbes 2000 eurot ning komplekte oli kokku kuus. “Iseenesest on tore see, et teisi esinemisriideid ei võetud kaasa.”

Veel varastati ära üks elektriklaveri võimenduskõlar. “Elektriklaverit ei saadud aknast välja kangutada, aken oli liiga kitsas ja arvan, et teist kõlarit ei saadud võtta seepärast, et see oli klaveri all. Neil oli ikka tükk tegemist, et asjad aknast välja saada,” ütleb Silvia, et kiiruga haarati kaasa kõik, mis käeulatusse sattus ja tagaaknast vähegi välja mahtus. “Ma arvan, et midagi võis neil ka juhtuda, et päris puhast vuuki teha ei saadud. Mingi komplekt muid kleite on ka vist läinud,” ütleb Silvia ja lisab, et suurem inventuur tuleb neil õdedega veel ette võtta.

Silvia tunnistab, et eks on nad ise ka süüdi, et nii palju asju bussi jätsid, kuid kes ikka tuleb selle peale, et kinnises maa-aluses parklas röövlid nõnda segamatult tegutseda saavad. “Kõigepealt teed sinna minnes lahti metallvärava ja siis sellise ruloo, nagu garaažides on,” ei mõista ta, kuidas pahalased lihtsalt niimoodi ligi saavad. Ka ükskord varem on Silvia pidanud seal ebameeldiva üllatuse osaliseks saama, kui ta enne kontserti avastas, et autol on rehv katki torgatud. “Mu elukaaslane hoiab oma autot samuti seal, kuid sellega pole midagi juhtunud,” sõnab naine ja lisab, et nüüd tuleb tõesti hakata mõtlema alternatiividele.

Parkla omanikuga on suheldud ning Silvia elukaaslane ajab temaga ise asju edasi. Parklas on ka üks turvakaamera, kuid selle juures on väike aga. “Omanik ei olnud kindel, kas see kuulub talle või mitte. Ehk see vähemalt midagigi aitab,” loodab Silvia. Muidugi kutsuti kohale ka politsei, kes juhtumi fikseeris.