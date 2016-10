Laupäeval kell 15.03 sai Häirekeskus teate tulekahjust Pirital Vabarna teel. Päästjate saabudes põles ühekorruselises majas köök. Enne päästjate saabumist tõi 45-aastane mees majast välja 62-aastase naise, kelle elu kahjuks meedikutel päästa ei õnnestunud.

Mehe viis kiirabi haiglasse.Päästjad kustutasid köögi kella 16.09ks. Põhiline põlemine oli köögis pliidi ees, tulekahju täpse tekkepõhjuse selgitab uurimine.Päästjad ei leidnud majast alates 2009. aasta suvest kohustuslikku suitsuandurit.

Sellel aastal on tulekahjudes hukkunud 30 inimest. Seda on küll vähem kui sama perioodi jooksul möödunud aastatel, siiski on meie kõigi võimuses seda numbrit veel tunduvalt vähendada. Praegusel hetkel ei tohiks tulla ühelegi inimesele üllatusena, et suitsuandur on kohustuslik ja päästab reaalselt elusid, Päästeamet soovitab suitsuanduri korrasolekut ka regulaarselt kontrollida.