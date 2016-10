Toetudes lähinädala ilmaprognoosile on Tallinnas alates kolmapäevast oodata ilma jahenemist ja tänavad võivad muutuvad libedaks. Õhutemperatuur on prognooside kohaselt -1º kuni -3º ning oodata on lumesadu.

Tallinna Kommunaalameti hooldusosakond ja tänavapuhastusfirmad jälgivad operatiivselt ilmateateid ning tagatud on ööpäevaringne valmisolek lume-ja libedusetõrje teostamiseks.

Taas tuletatakse autoomanikele meelde, et soovitatav on sõidukitele talverehvid alla panna enne külmade ja libeduse saabumist ning kontrollida ka sõiduki üldist tehnilist korrasolekut. Alates 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud!