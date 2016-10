Pühapäeva hommikul tabas Itaaliat maavärin magnituudiga 6,6. Augusti lõpust saati juba neljas maavärin on Itaalia kolme kümnendi kõige tugevam. Maavärina tagajärjel sai Norcia väikelinnas ja selle ümbruses vigastada 20 inimest ning hävis ajalooline San Benedetto basiilika, vahendab CNN.

Itaalia asub tektooniliselt aktiivses vööndis, kus Aafrika laam põrkub Euraasia laamaga, tekitades eelkõige riigi keskosas maavärinaid ja vulkanismi.

Ameerika Ühendriikide Geoloogiateenistuse (USGS) seismoloog Gavin Hayes on veendunud, et kõik Itaalia viimatised maavärinad on osa jätkuvast üksteisega seotud maavärinate ahelast. USGSi andmetel asub Kesk-Itaalia murrangulõhe kohal, mistõttu peaksid elanikud lähiajal olema valmis ka tugevamateks maavärinateks. Hayes lisab, et kahjuks on neid pea võimatu ette ennustada.