Kas teadsid, et teksad ei pea alati olema superkallid, et nad ka vastava mulje jätkasid. Tuleb lihtsalt osata valida õige paar.

Kellel ikka on nii palju raha, et teksade ostmisele tohutuid summasid kulutada? Tuleb välja, et tegelikult pole seda ka vaja, sest, kui valida õigesti, siis näevad ka odavad teksad jalas tõeliselt kallid välja, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Millist sorti kitsad teksad siis näevad kõige kallimad välja? Staaride lemmiku teksabrändi AG sõnul näevad alati jalas tegelikust kallimad välja kõrge piha ja tumeda värvitooniga kitsad teksad. Samas on väga oluline ka see, et teksad istuksid kandja jalas ideaalselt, sest halvastiistuvad teksad näevad, olenemata hinnast, alati jalas odavad välja.