Neljapäeva õhtul nautis meedia-, meelelahutus- ja moetegelastest koosnev seltskond H&Mi showroom’is võimalust heita varakult pilk peale järjekordsele disainerkollektsioonile.

H&Mi jaoks valminud KENZO kollektsioon on ainulaadne segu brändi värvikast ajaloost, erksatest mustritest, põnevatest detailidest ja mängulistest siluettidest. Kollektsioon on ühislooming, mille läbivaks jooneks on KENZO loovjuhtide Carol Limi ja Humberto Leoni käekiri ning moemaja asutaja Kenzo Takada arhiivimaterjalid. Tegemist on unikaalse kollektsiooniga, mis on ühtaegu kantav ja heidab samas valgust moeajaloo ühele paeluvaimale jutustusele.



Peole kogunes kirju seltskond KENZO x H&M mängulustist innustunud külalisi. Kohale saabusid teiste tuntud nägude ja moemaailma arvamusliidrite seas näiteks moeblogijad Lucine Ayanian, Britta Talving, Kätriin Kübar ning Getri Mitt, lauljad Grete Paia ja Laura Prits, moeguru Jevgeni Fokin, tuntud stilistid Marion Laev ja Britt Samoson, tänavatantsu arendaja Joel Juht ning modell German Pinelis.



Külaliste meelt lahutas DJ-setiga multitalendist moekunstnik Liisi Eesmaa.

Kollektsioon KENZO x H&M saabub Tallinna Postimaja kauplusesse müügile 3. novembril kell 8.00 hommikul.