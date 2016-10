Igal aastal tuleb Victoria's Secret välja eksklusiivse, mitu miljonit maksva, rinnahoidjaga, mida saab näha nende suurejoonelisel moešõul. Äsja kergitati saladuskate sellelt, milline näeb välja tänavune unistute rinnahoidja.

Tuntud kui Fantasy Bra, on ilmselt üks kallimaid rinnahoidjaid, millega pesubränd Victoria's Secret igal aastal välja tuleb. Sel korral on kuulutatud, et eksklusiivse, teemantitega kaetud, rinnahoidja väärtuseks on 3 miljonit dollarit ehk veidi üle 2,7 miljoni euro, kirjutab Vogue.

Rinnahoidja, mida ametlikult nimetatakse "Bright Night Fantasy Bra" kuna seda näidatakse šõu "Bright Night" osas, autoriks on aksessuaaridisainer Eddie Borgo ning selle valmimiseks kulus rohkem kui 700 tundi. Samuti on teada, et rinnahoidjal on üle 9000 vääriskivi, mille hulgas on nii teemante kui ka smaragde.

Au, rinnahoidjat kanda, osutus sel aastal supermodell Jasmine Tookes'ile, kes alles möödunud aastal nimetati üheks Victoria's Secreti ingliteks.