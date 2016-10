Ajakirja National Geographicu üks ikoonilisemaid kaanepilte on foto Afgaani tüdrukust Sharbat Gulast. Ilmakuulsa ülesvõtte tegi 1984. aastal Steve McCurry Pakistani põgenikelaagris. Nüüd, aastaid hiljem, on toosama rohesilmne kaanestaar sattunud pahandustesse seoses võltsitud isikutunnistusega.

Kunagine lapspõgenik Sharabat vahistati hiljuti Afganistani piiri lähistel, vahendab BBC. Naisele terendas 14 aastat vanglakaristust.

Sharbat Gula pärast kinnipidamist 2016. aasta oktoobris (Reuters / Scanpix)

Uudised kunagise modelli saatuse kohta jõudsid ka McCurry'ni. "Kaks tundi tagasi sain sõnumi oma Peshawaris asuvalt sõbralt, et Sharabat Gula on arreteeritud," kirjutas ta Instagramis. "Teeme kõik mis suudame, et saada ühendust kolleegide ja sõpradega, kes saavad teda selles olukorras aidata. Teen kõik, mis võimalik, et anda nii õiguslikku kui ka rahalist toetust talle ja ta perele," lubas McCurry.

Sharabat Gula National Geographicu kaanel (Vida Press)

Eile jõudiski meediasse teade, et naine on kautsjoni vastu vabastatud.