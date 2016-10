Ivo Nikkolo tutvustas möödunud nädalal valitud esemeid järgmise aasta kevadsuvisest kollektsioonist "Body Lines" Riia südames asuvas Gallerija Riga kaubanduskeskuses moenädalat väisavale kohalikule ja rahvusvahelise pressile, blogijatele ning stilistidele.



Lisaks Ivo Nikkolole oli showroom´is esindatud veel üks Eesti moebränd – Studio August, lisaks neile paljud nimekad Läti moe- ja disainerbrändid nagu One Wolf, Dace Bahmann, Qooqoo , Talented, Baiba Ripa, Flash You And Me, Anita Sondore, Bug Accessories, Nathasha Chabelnique, Cinnamon Concept and Cecinanina.



Ivo Nikkolo disainer Britta Laumets ütles, et Riga Fashion Week on tõeliselt rahvusvaheline üritus, mille tase on aastaid olnud väga kõrge. "Meil on hea meel, et oleme taas Riias ning ootame põnevusega laupäevast show´d,“ lisas Laumets.



Lisaks Ivo Nikkolo kollektsioonile esitletakse showroom´is ka noore andeka Eesti ehtekunstniku Triin Kuke erikollektsiooni "Ivo Nikkolo x KUKK Jewellery“, mis koosneb kergetest ja mängulistest hõbeehetest.