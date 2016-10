Kuus aastat tagasi kurguvähi seljatanud Michael Douglas kinnitab kuuldusi, et tema noorem kolleeg Val Kilmer maadleb sama haigusega.

Kuigi 56aastane Kilmer on väitnud, et tema tervisega on kõik korras, on ta jäänud fotodele plastist trahheostoomiakanüüliga – seadmega, mis viitab, et näitleja hingetorru on tehtud hingamise abistamiseks auk.

Viimasel ajal pole Val kanüüli kandnud, kuid Douglas (72) nentis pühapäevases intervjuus, et ametivend peab tõesti salajast võitlust vähiga.

Hollywoodi vanameister meenutas nende ühist filmi “The Ghost in the Darkness” (1996) ja lisas: “Val oli imetore mees, kes võitleb täpselt sellesama asjaga, mis minulgi oli. Seis paistab kehv. Palvetan tema eest. Sellepärast te polegi Valist pikemat aega kuulnud.”