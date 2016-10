Eilse "Hommik Anuga" saate üheks külaliseks oli mööda maailma tiirutav folkansambel Trad.Attack!. Korraks koju põiganud ansambel naasis äsja väga prestiižikalt festivalilt "WOMEX", olles esimene ansambel Eestist, kes sellele igal aastal erinevas paigas korraldavale üritusele on jõudnud.

"Olime Eestist tõesti esimene ansambel, kes valiti välja esinema suurele lavale," märkis ansambli liige Sandra Vabarna. "Üldse valiti 1000 bändi seast festivalile seekord 33 artisti.

Trad. Attack! esinemas Eesti vabariigi 98. sünnipäeva pidulikul kontserdil Estonia kontserdisaalis.(Alar Truu)

Nii et see on haruldus, et märgati Eestit ja valiti selline bänd." Ansambli trummide taga istuv Tõnu Tubli ütles, et selle festivali publik on kõige kriitilisem.

"Vahet pole, kas sul on saalis 100 või 1000 inimest, 90% protsenti neist on muusikud või muusikatööstusega seotud inimesed ja hindavad sind igal momendil."