Kui praegu viibib Tapa sõjaväeosas umbes 150 USA sõdurit, siis uuel aastal tuleb sinna juba tuhatkond NATO liitlasväelast. Kohalikud on kaugete külalistega harjunud, ent nii suur hulk tekitab pisut ärevust. "Veidi hirmuäratav tundub, aga saame hakkama ning firmale mõjub hästi," märgib kohaliku pitsakoha juht Pille.

Tapal on elanikke alla 6500 ja kaugemalt tulijatele on koht pigem tuntud raudteelinnana. Või samas ikkagi sõjaväelinnana – tuhanded noormehed on seal ajateenistuse läbinud ning lisaks viibivad ühtelugu kohal Ameerika sõdurid.

Kerge hirm ja ootusärevus käsikäes: Tapa valmistub 1000 liitlassõduri saabumiseks (Kaitseväe peastaap)

Arvamusi sõjaväelaste kohta on seinast seina. Näiteks Tapalt mõne kilomeetri kaugusel elav noor naine on pahur, et sõjaväelennukid lendavad tihti tema kodust üle. "Mul on väike laps, kes hakkab alati nutma, kui lennukid lendavad."

Soovivad kohalikega suhelda