Autos oli veel kaks Viimsi abiturenti, kes hukkusid koos juhiga silmapilkselt. Kohtuekspertiisi instituut analüüsis juhtunu asjaolusid ja auto kahjustusi ning arvutas välja, et Audi kiirus oli õnnetuse hetkel ligi 140 km/h.

Alatihti on kuulda, et pärast liiklusõnnetust on algatatud ekspertiis, et selgitada välja selle asjaolud. Liiklusõnnetusi uuriv Janek Luppin räägib, kuidas eksperdid selgitavad sõidukite kiirusi välja.

Pärnamäe teel on suurim lubatud kiirus 50 km/h. Põhja prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ütles, et Audi kiirus oli nii suur siis, kui juht kaotas auto üle kontrolli ja jättis teele esimesed jäljed. Seega oli sõiduki kiirus kokkupõrkel puudega mõnevõrra väiksem.

Kuidas tehakse auto tehnilist ekspertiisi, et saada teada selle kiirust liiklusõnnetuse ajal? Liiklustehniliste uuringute ja ekspertiisidega tegeleva Janek Luppini sõnul arvutatakse kiirus kineetilise ehk liikumisenergia hindamisel.

Janek Luppin

"Kui ekspert hakkab tegelema sõidukiga, siis ta hindab ja mõõdab sõiduki vigastused üle. Ta annab auto moondumise ulatuse põhjal hinnangu, kui suurt energiahulka on selleks vaja, et selline moondus tekiks," selgitab ta.

Näiteks Pärnamäe tee liiklusõnnetuse puhul on teada, et enne kui auto seisma jäi, põrkas see vastu puid, mis tekitas sõidukile suuri kahjustusi.

"Nüüd on eksperdil võimalus tugineda arvutustele või kasutada vigastatud autode andmebaase, kus on nii laboritingimuste katseandmed kui ka reaalsete õnnetuste andmed.

Kui sõiduki purustused on sarnased sellega, mida on võimalik andmebaasidest leida, saab anda hinnangu, kui palju energiat kulus, et autole selliseid kahjustusi tekitada."

Eksperdid saavad rekonstrueerida liiklusõnnetuse ja arvutada välja õnnetuse-eelse kiiruse. Alustatakse auto seismajäämisest kuni viimaste nähtavate jälgedeni.

Nii nagu Pärnamäe tee puhul, leiab teistestki õnnetuspaikadest jälgi, näiteks märke pidurdamisest või külglibisemisest, mis näitavad, kuidas sõiduk liikus õnnetuse ajal.