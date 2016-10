Ekslik on arvamus, et 2018. kehtima hakkav korteriomandi- ja korteriühistuseadus sätestab, et igal ühistul peab juhatuses olema keegi, kellel on hoone haldamise kutse. See nõue puudutab vaid teatud valitsemisvormiga maju.

Praegu haldavad korteriomanikud maja kolmel viisil: korteri-, hooneühistu või korteriomanike ühisusena. 2018. kehtima hakkav kutsenõue puudutab vaid maju, kus tegutsevad ühisused.

Kui ühistute puhul kogunevad korteriomanikud kokku, et valida ühistu juhatus, kes maja eest hoolitseb, siis ühisus toimib teistmoodi. Üldkoosolekul nimetatakse valitseja, kelleks enamasti on juriidiline isik ehk firma, mis pakub korrashoiuteenuseid.

"Seaduse alusel asutab riik 2018. aastal korteriühistu majades, kus seda ei ole. Riik tahab näha, et kõikides kortermajades oleks korteriühistus," selgitab Eesti kinnisvara haldajate ja hooldajate liidu juhatuse esimees Jüri Kröönström.