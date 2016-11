Kaksikud Ehk on sul rohkem kokkupuuteid asjade-esemete kadumise või riknemisega. Samuti olukordadega, milles ilmnevad mõne eseme või ka inimese kõige suuremad puudused.

Sõnn Hetkeolukorra võti peitub suure tõenäosusega teistes inimestes. Eelkõige nende sulle veel tundmatutes iseloomuomadustes. Ka on nüüd võimalik luua kellegagi tõeliselt kasulik ja konstruktiivne suhe.

Jäär Planeetide vibratsioonid on sinu kiire ja rahutu loomuse jaoks liiga flegmaatilised. Sa tahad joosta, aga kõik su ümber vaid longivad või suisa veavad jalgu järele.

Vähk Täna peaks suhetes teistega vältima kadedust ja armukadedust. Üldse võib partnerluse liinis pingeid ette tulla. Kui sul on lapsed, siis võiksid koos nendega midagi mängulist ja põnevat ette võtta.

Veevalaja Päev võib sümboliseerida olukorda, kus sul on korraga gaas põhjas ja samas käsipidur peal – üks osa sinust tunneb vajadust palavikuliselt tegutseda, teine osa hoiab end tagasi.

Kaljukits Kuu liigub Kaljukitses ja teeb ühenduse Pluutoga. Seega võid olla väga tugeva pinge all, kuna kontrollid igat oma liigutust ja sõna, sest kardad jätta mittetõsiseltvõetava mulje.

Ambur Rahalises liinis võib midagi oluliselt muutuda nii heas kui ka halvas suunas. See sõltub juba sinu eelnevalt tehtud tegudest. Psühholoogilises plaanis on olulised väärtushinnangud.

Kaalud Eelolevad päevad sobivad suurepäraselt selleks, et oma koduses majapidamises mingeid ümberkorraldusi teha. Paiguta mööblit ümber või korrasta-remondi midagi. Täna õhtul aga ole lähisuhetes peenetundeline.

Neitsi Kui lähed täna õhtul kuhugi pidutsema, siis võib asi hilisõhtul või öösel lausa pööraseks kiskuda! Kirgliku kohtumise tõenäosus on üle keskmise suur. Ära ainult üle pinguta!

Lõvi Päikese ja Pluuto läheneva sekstiili tõttu on aeg kuni 10. novembrini igati soodne muudatuste tegemiseks, vigade paranduseks, millegi taastamiseks ja uuendamiseks. Eriti võib see puudutada nii sinu kodu kui tööasju.

Me oleme nii noored, nagu on meie soovid ja lootused ning nii vanad, kui on meie hirmud ja kartused. Mõtle selle lause peale ja ehk suudad pärast seda oma ellusuhtumist veidi korrigeerida...