Kaksikud Sina kui Kaksik tunned et oled kuidagi üksik! Aga milles siis küsimus? Astu läbi oma lemmikklubist või pubist ja sa leiad end peagi ümbritsetuna kaunitest inimestest!

Sõnn Päev sobib selleks, et teha midagi täiesti uutmoodi, proovida mingit uut asja. Lähene näiteks mõnele vanale suhtele uuest vaatenurgast ja sa näedki selle inimesi uusi külgi.

Jäär Kuigi sa ei näita seda välja, oled hetkel auahne ja püüad teiste ees edumaad saavutada. Sulle tundub, et keegi rebib sinust ette. Sobiv päev oluliste projektide ja ettevõtmiste alustamiseks.

Lõvi

Takerdud pisiasjadesse, neile liiga suurt tähelepanu pöörates. Või sootuks vastupidi - teed selliseid üldistusi, mis ei kannata mingit kriitikat. Püüa täna süüa vähem, aga kvaliteetsemalt.

Neitsi

Ajad taga selgust ja korda. Näed, et paljud asjad on kasvanud üle pea ning see teeb tuska. Lisaks kõige võib keegi boheemlasliku elustiiliga tüüp su töölaual valitseva korrapärasuse segi paisata.

Kaalud

Veenuse ja Uraani trigoon võib kaasa tuua uusi või lihtsalt huvitavaid kohtumisi. Suhetes on rohkem seda, mis erutab ja pinget pakub. Õhtu sobib kenasti ühisteks ettevõtmisteks koos pere või lähedastega.

Skorpion

Igati sobiv päev uute asjadega alustamiseks – eriti kui need on seotud kommunikatsiooni, info ja liikumisega. Merkuuri ja Lilithi ühendus Skorpionis manitseb hoidma oma mainet eelkõige sõnade valikul.

Ambur

Kuu liigub Amburi märgis. Sinu avara loomuse jaoks tunduvad inimesed täna kuidagi kolkapatriootlikult suletud. Sa võiksid siiski aru saada, et kõik ei ole nii sallivad erinevuste suhtes kui sina.

Kaljukits

5.05 – Kuu Kaljukitses. Oled üsna tõsises meeleolus ja kui keegi hakkab sulle anekdooti rääkima, leiad, et see on puhas ajaraiskamine. Püüa huumoriga sõber olla – ja paljud asjad ei tundu enam nii rasked!

Veevalaja

Sa satud nüüd äärmiselt põnevatesse olukordadesse ja suhetesse, sest tõmbad ligi just sulle vajalikke inimesi. Oled õigel ajal õiges kohas. Õige aeg alustada millegi olulise ja suurega.

Kalad