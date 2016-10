Lõvi

Rahulikust päevast tunned kõige rohkem rõõmu. Kiire tempo pole hetkel soovitav. Tugevnevad ka nostalgilised meeleolud. Rahalised tehingud ning üldse riskimine on hetkel ebasoovitav.

Neitsi

Elu tundub hetkel olevat huvitav ja inspireeriv. Parim päev nii uute ideede genereerimiseks kui ka hingeliste ja kehaliste energiate ühtlustamiseks. Ka on probleeme tavalisest kergem lahendada.

Kaalud

Praegu on tähtsam kõik see, mida sa omad, kasutad või millest saad mingit kasu. See võib olla nii raha kui ka näiteks mingi oskus või omadus, mida sa teistest paremini valdad.

Skorpion

Kuu liigub Skorpionis. Ja kuna eile õhtul oli kuuloomine Skorpionis, siis täna on just see päev, mil tasuks teha kaugemaid plaane tuleviku osas. Ja seda eriti just isiklikku ellu puutuva osas. Õhtu võib tuua kirgliku hetke.

Ambur

Päevas on suurepärane tasakaal millegi lõpetamise ja millegi alustamise vahel. Tee endale selgeks, mis sind tegelikult huvitab ja keskendu selle teokstegemisele!

Kaljukits

Kipud isiklikke probleeme liiga südamesse võtma. Teed sääsest elevandi ja siis imestad, et ei suuda seda alla neelata... Samas võid kogeda võimast inspiratsiooni.

Veevalaja

Kosmiline muster avab su teel uusi võimalusi - eelkõige seal, kus siiani mingeid takistusi on olnud. Ja kui sulle pakutakse nendel päevadel osalemist mõnes uues projektis, siis võid selle pakkumise julgelt vastu võtta.

Kalad