Töötuskindlustushüvitis on koondamise korral väga oluline rahaline tugi, kuid halbade asjade kokkusattumise korral võivad nii töötuskindlustushüvitis kui koondamishüvitis kordades väiksemad tulla kui eeldatakse. TV3 "Seitsmestega" kõnelenud naisterahvas jäi koguni viie tuhande euroga miinusesse.

Antud seadusepunktist tahtis naine "Seitsmeseid" teavitada, sest paraku näitab ka Eestis tööpraktika, et peale mitut järjestikku saadud last võib töösuhe lõppeda naiseterahva tööle naastes koondamisega. Lisaks kui naine on vahepeal teinud tööd osalise ajaga, siis koondamise korral on töötuskindlustushüvitised tunduvalt väiksemad kui ei oleks tööd teinud.

