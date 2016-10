Laura kehastas näosaates ooperi- ja operetitähte ning laulis oma aldi koloratuursopraniks.

"Kui klassikat õigesti laulad, ei see tee häälele midagi," trillerdab lauljatar Laura Põldvere naerda pärast seda, kui on saates "Su nägu kõlab tuttavalt" Anu Kaaluna säranud. "Muidugi on see väsitav, mida ooperilauljad laval teevad! Uskumatu, mida ma kogesin Anu Kaalu numbriks treenides! Nad ei liigu ju laval väga ringi, kui kõrgeid noote laulavad. Nii et tehniliselt on see väga teistmoodi."

TAHAB KOGEMUST: «Ma ei ole kordagi kahetsenud, et näosaatele jah-sõna andsin, sest kus mujal, kui siin saaks nii erinevaid rolle proovida,» arutleb Laura Põldvere «Võiksin seda kõike ka prooviruumis katsetada, aga siin saan ka publiku ette astuda.» (Jörgen Norkroos)

Et Laura pole lauljana kaugelt mitte koloratuursopran nagu Anu Kaal, vaid hoopis alt, tuli tal operetist "Nahkhiir" pärit Adele kuplee esitamiseks pingutada. Eelkõige häält. Vähemalt poolteise kuni kahe oktavi võrra kõrgemaks.

"See oli ikka päris kõrge," naerab ta. "Tegin seda kupleed originaalhelistikus ja originaaltempos ehk siis täpselt nii, nagu Anu Kaal seda laulnud on."