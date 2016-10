"Ütleme nii, et eks Meisterjaan oli nüüd midagi teistsugust, kui mu eelmised etteasted,“ muheleb näitleja Raivo E. Tamm, kui kõigi märsilohistajate iidoli Meisterjaanina näosaate lavalt maha astus. "Tegelikult oli seda numbrit mõnus teha, aga ma olen ikkagi hirmus närveerija ja pabistaja ning sellepärast läks esimene etteaste ka viletsamalt. Olen natuke hämmingus, et võitsin."

Raivo, kes esitas näosaates Meisterjaan hitti "Parmupillihullus", tegi seda nii hoogsalt, et publikul naerust pisarad jooksid. Artistil endal aga oli tunne, et kõik päris hästi ei läinud. "Ma olin vist ikka väga närvis, sest puterdasin," räägib ta. "Paroodia paroodiaks, aga tegelikult ei tahtnud ma kuidagi Meisterjaani naeruvääristada. Püüdsin seda teha väga perfektselt ja täpselt, aga mul on alati muusikasse sissetulekukohtadega probleeme. Ma ei oska takte lugeda nii nagu lauljad teevad, tõesti ei oska! Ma panen tunde järgi, a la "nüüd! nüüd vist jah!“ ning vahel läheb sellega valesti.“ Raivo lisab naerdes, et kui ta hakkaks profilauljate kombel mõttes takte lugema, siis ei tuleks tal ilmselt laulusõnad enam üldse meelde. Et ees ootab säärast mõõtu vaev, teadis Raivo ette. „Olen ju Estonias ja Vanemuises muusiklavastustes kaasa teinud ja tean, kuidas mul laulmisega on ja mida see tähendab,“ märgib ta. "Teadsin ka, et mind ootavad unetud ööd ees. Nagu tänane. Ei tulnud und, vähkresin öö otsa ja laulsin Meisterjaani laulu kogu aeg!“

Märsilohistajast kaunishingeks kehastumine oli Raivole kui tavaline rolliminek, kuid tema endagi elus on säärane aeg olnud. "Eks elus ole igasuguseid perioode olnud ning saadud ka üliõpilasmaleva ajal väljaveninud kampsuni ning teksadega ringi liigutud,“ muigab ta. "Nii et miski inimlik ei ole mulle võõras!“

(Jörgen Norkroos)

Siiani pole Raivo, kes murrab lisaks näosaatele tööd teha nii teatri- kui seriaalirindel, oma jah-sõnu kahetseda võtnud. "Ma olen seda tegelikult ikkagi salamisi igatsenud,“ lausub ta. "Kui ma olin sarja "Õnne 13" juba teinud päris pikalt, siis vaatasin, et hakkas kõrvale tekkima teisi seriaale, kasutati paljusid näitlejaid ning mul oli kade tunne, et tahaks ka. Et tahaks midagi muud ka näidata peale "Õnne 13“ Allani, tahaks veel ja tahaks rohkem. Vahepeal oli tunne, et mind ei kutsutagi teistesse seriaalidesse, sest olen Allan ning sealt ei tulegi rohkem midagi. Nii et kui kuskil on võimalik hullata, siis olen need pakkumised vastu võtnud ja hea meelega teha. Ei ma kahetse midagi!"