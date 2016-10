"Kui klassikat õigesti laulad, ei see tee häälele midagi," trillerdab lauljatar Laura Põldvere naerda, kui on äsja Anu Kaaluna saate "Su nägu kõlab tuttavalt" laval säranud. "Muidugi on see väsitav, mida ooperilauljad laval teevad! See, mida kogesin läbi Anu Kaalu numbri treeningu, oli uskumatu! Nad ei liigu ju väga laval ringi, kui kõrgeid noote laulavad. Nii et tehniliselt on see väga teistmoodi."

"Lugu mul lapsest saati selge ei olnud!"

Laura muutumisel koloratuursopraniks Laural abiks olnud Anu Aimlal olla tavaks rõhutada, et kui lähed lavale, siis sead endale eesmärgid, mida seal teha tuleb – kasvõi sellise, et jaanalinnusulgedest lehvikuga tuleb etteaste ajal seda või teist liigutust läbi viia. „Siis unustad ära, et mind vaatavad kõik need inimesed ja minu numbrit hinnatakse,“ pajatab Laura. „Kui aga säärased mõtted lased oma pähe lipsama, siis on kohe kohal tunne a la "appi, miks ma üldse teen seda!“.

Adele kuplee, mis näib peas olevat kõigil muusikateatri sõpradel, polnud aga Laura jaoks sugugi tuttav laul. "See lugu mul lapsest saati selge ei olnud!“ tõdeb ta ning lisab, et pole nõuka-ajal toodetud vene operetifilmi „Nahkhiir“, mida vene telekanalid siiani hoogsalt näitavad, näinud. „Teadsin lihtsalt seda kupleed, see oli mulle ka kõige tuttavlikum ning olemas oli ka videomaterjal, mida kasutada. Seda, et teadnuksin lugu peast, ei olnud.“ Lisaks tegi põhjalikkuse poolest tuntud Laura ära analüütilise uurimistöö Anu Kaalust kui artistist. Rääkimata sellest, et koos lauluõpetaja Anuga töötasid nad numbrit ette valmistades ka maailmakuulsate ooperilauljate videod, uurimaks, kuidas nood artistid tehniliselt töötavad, mil moel liiguvad nende suud ja käed. See oli lihtsalt elementaarne. „Kui esimeses saates Geri Halliwelli tegin ning selle jaoks paar balletitundi võtsin,“ jutustab Laura. „Saamaks lihtsalt aru, et ballett pole pelgalt see, et viibutad korraks jalga ning ongi kõik. Anu Kaalugagi polnu nii, et trillerdad korra ning oled lihtsalt laval ilus, vaid tegelikult on see kõik totaalne tehnika! Taipad, millist vaeva artistid näevad! .Kui tehnikat ei ole, siis üksnes emotsiooniga ei tee sa midagi, sellega pole säärase numbri tegemisel mingit pistmist.“

"Olen seda kupleed ka tualettruumis harjutanud!"

Näosaate laval rahvusooper Estonia kostüümilaost pärit roosat kleiti kandnud Laura hõljutab hiiglaslikku lehvikut ning õhkab, et seekordne number andis talle lihtsalt erakordse tunde. Ning mis ilusasse operetikleiti puutub, siis just selle üle on Laural kõige suurem heameel. Siiani pole näosaate numbrid talle säärast võimalust just heldelt pakkunud, vaid saatnud ta lavale inetupoolsete meeste või napis rõivis naistena. „Pealegi ei pidanud ma seekord mingit pöörast tantsunumbrit tegema,“ kiidab Laura kerge muige saatel, et staatilisem lavalolek oli päris heaks vahelduseks.